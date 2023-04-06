Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Прокуратура Львівщини передала ЗСУ понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет arrow

Прокуратура Львівщини передала ЗСУ понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет

6 апреля 2023 14:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Прокуратура Львівщини передала ЗСУ понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет
Загальна вартість переданих електронних сигарет – понад 10 млн грн
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львівська обласна прокуратура передала на потреби Збройних Сил України понад 30 тисяч арештованих електронних сигарет. Їхня загальна вартість  — понад 10 мільйонів гривень.

Про повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної прокуратури.

Читайте также:

Сигарети арештували в ході розслідування кримінального провадження щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Далі прокурори звернулися до суду і отримали ухвалу для передачі арештованих електронних сигарет на потреби ЗСУ.

Як повідомили в прокуратурі Львівщини, станом на 6 квітня електронні сигарети передали представникам двох військових частин Збройних Сил України.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо придбання, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів скерували до суду для розгляду.

Нагадаємо, ми раніге писали, що захисники отримали ще п’ять автівок підвищеної прохідності від Фонду Вадима Столара.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB