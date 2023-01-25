Имитировали расстрел гражданских — прокуратура объявила о подозрении двум военным рф

В Украине сообщили о подозрении еще двум российским военным

Офис генерального прокурора Украины сообщил о подозрении еще двум российским оккупантам. В марте 2022 года захватчики терроризировали жителей Ирпеня и имитировали расстрел гражданских с целью устрашения.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Что известно

По данным следствия, в течение марта 2022 года командир и старший стрелок-разведчик отделения разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Красного флага вместе с подчиненными бойцами проводили специальные рейды в Ирпене Киевской области.

"Они жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные армии россии незаконно проникли в жилой дом, где находились два гражданских лица. Они нанесли удары по туловищу и голове потерпевшего и, имитируя убийство, производили выстрелы рядом с головой.

"В дальнейшем для проведения допроса они вывели мужчину во двор дома. Там военный рф якобы из-за непредоставления "правдивой информации" направил на потерпевшего автоматическое оружие. Имитируя расстрел, он произвел две очереди выстрелов с одной и другой стороны потерпевшего, нанеся ему сильные моральные и психические страдания", — отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, накануне прокуратура объявила подозрение командиру авиаполка россии, который обстреливал мирные украинские города.