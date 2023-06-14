Обстріл Одеси сьогодні — 14 червня

Прокурори документують наслідки обстрілу Одеси
Прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Зараз проводиться огляд місця подій, і збирається інформація про постраждалих. Прокурори працюють на місці подій разом зі слідчими Служби безпеки України та правоохоронцями, щоб задокументувати злочин вчинений Російською Федерацією.
Було зафіксовано значні руйнування складських приміщень торговельної мережі, бізнес-центру, багатоповерхових будинків житлового комплексу, а також навчального закладу, будинків, торговельних об'єктів та автомобілів, що знаходились поруч.
Попередні висновки показують, що обстріли були здійснені за допомогою "Калібрів". Як повідомляють в ОК "Південь", РФ спрямувала чотири ракети з корабля в Чорному морі. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м.
Нагадаємо, у зв’язку із проведенням слідчих дій ділянка від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської тимчасово перекрита. Водіям рекомендують заздалегідь обрати оптимальний маршрут.