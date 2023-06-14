Обстріл Одеси сьогодні — 14 червня

Прокурори збирають докази воєнного злочину РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Зараз проводиться огляд місця подій, і збирається інформація про постраждалих. Прокурори працюють на місці подій разом зі слідчими Служби безпеки України та правоохоронцями, щоб задокументувати злочин вчинений Російською Федерацією.

Пошкоджений бізнес-центр в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Було зафіксовано значні руйнування складських приміщень торговельної мережі, бізнес-центру, багатоповерхових будинків житлового комплексу, а також навчального закладу, будинків, торговельних об'єктів та автомобілів, що знаходились поруч.

В будівлі навчального закладу повилітали вікна. Фото: Одеська обласна прокуратура

Попередні висновки показують, що обстріли були здійснені за допомогою "Калібрів". Як повідомляють в ОК "Південь", РФ спрямувала чотири ракети з корабля в Чорному морі. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж російська армія спричинила руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м.

Розтрощений склад в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у зв’язку із проведенням слідчих дій ділянка від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської тимчасово перекрита. Водіям рекомендують заздалегідь обрати оптимальний маршрут.