Обстрел Одессы сегодня - 14 июня

Прокуроры собирают подтверждения военного преступления РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Сейчас производится осмотр места событий и собирается информация о пострадавших. Прокуроры работают на месте событий вместе со следователями Службы безопасности Украины и правоохранителями, чтобы задокументировать преступление, совершенное Российской Федерацией.

Поврежденный бизнес-центр в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Были зафиксированы значительные разрушения складских помещений торговой сети, бизнес-центра, многоэтажных домов жилого комплекса, а также учебного заведения, домов, торговых объектов и находившихся рядом автомобилей.

В здании учебного заведения вылетели окна. Фото: Одесская областная прокуратура

Предварительные выводы показывают, что обстрелы были произведены с помощью "Калибров". Как сообщают в ОК "Юг", РФ направила четыре ракеты с корабля в Черном море. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв.м.

Разбитый склад в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в связи с проведением следственных действий участок от проспекта Гагарина до улицы Пироговской временно перекрыт. Водителям рекомендуют заранее выбрать оптимальный маршрут.