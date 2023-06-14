Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Прокуроры документируют последствия обстрела Одессы arrow

Прокуроры документируют последствия обстрела Одессы

14 июня 2023 10:48
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел Одессы сегодня - 14 июня
Прокуроры собирают подтверждения военного преступления РФ. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Сейчас производится осмотр места событий и собирается информация о пострадавших. Прокуроры работают на месте событий вместе со следователями Службы безопасности Украины и правоохранителями, чтобы задокументировать преступление, совершенное Российской Федерацией.

Поврежденный бизнес-центр в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Поврежденный бизнес-центр в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Были зафиксированы значительные разрушения складских помещений торговой сети, бизнес-центра, многоэтажных домов жилого комплекса, а также учебного заведения, домов, торговых объектов и находившихся рядом автомобилей.

В здании учебного заведения вылетели окна. Фото: Одесская областная прокуратура
В здании учебного заведения вылетели окна. Фото: Одесская областная прокуратура

Предварительные выводы показывают, что обстрелы были произведены с помощью "Калибров". Как сообщают в ОК "Юг", РФ направила четыре ракеты с корабля в Черном море. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей российская армия повлекла за собой разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв.м.

Разбитый склад в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
Разбитый склад в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в связи с проведением следственных действий участок от проспекта Гагарина до улицы Пироговской временно перекрыт. Водителям рекомендуют заранее выбрать оптимальный маршрут.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас