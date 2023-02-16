Пропаганда рф: у Німеччині спростували новину про нацизм в Україні

В мережі розганяють фейки про нацизм в Україні

У Німеччині спростували новину про те, що на будівлі Бундесверу вивісили оголошення для українськиї військових, аби ті не використовували нацистську символіку. Це була пропаганда, яка ніби підтведжувала наратив про нацизм в Україні.

Про це пише Detector.media.

Фейкова новина

У телеграм-канали поширюють фотографію стенду, на якому нібито розмістили оголошення від Міноборони Німеччини для українських військовослужбовців, які навчаються там.

"Шановні стажери з України! У Німеччині за демонстрацію нацистської свастики чи іншої символіки, пов’язаної з фашизмом (наприклад, знаки СС), можна отримати покарання до трьох років позбавлення волі або великий штраф", – йдеться в цьому оголошені.

У коментарях пишуть, що це оголошення вивісили на будівлі Бундесверу, аби його побачили українські військові, які приїхали на навчання в Німеччину. Однак це неправда. За інформацією Укрінформ, у німецькому Командуванні спеціальної підготовки спростували існування такого оголошення.

Крім того, українські танкісти проходять навчання в Школі танкових військ у Мюнстері. До найближчої будівлі Бундесверу більше 300 кілометрів. Тому навіть аби воно було розміщене там, то не могло потрапити на очі українським військовим.

Нагадаємо, в мережі шириться новина про те, що у дружній до України Польщі змінюється ставлення до українських біженців. Новини.LIVE розібралося, чи це не маніпуляція.