Пропаганда рф: в Германии опровергли новость о нацизме в Украине
В Германии опровергли новость о том, что на здании Бундесвера вывесили объявления для украинских военных, чтобы те не использовали нацистскую символику. Это была пропаганда, которая будто бы подтверждала нарратив о нацизме в Украине.
Об этом пишет Detector.media.
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Фейковая новость
В телеграмм-каналы распространяют фотографию стенда, на котором якобы разместили объявления от Минобороны Германии для обучающихся там украинских военнослужащих.
"Уважаемые стажеры из Украины! В Германии за демонстрацию нацистской свастики или другой символики, связанной с фашизмом (например, знаки СС), можно получить наказание до трех лет лишения свободы или большой штраф", — говорится в этом объявлении.
В комментариях пишут, что это объявление вывесили на здании Бундесвера, чтобы его увидели украинские военные, приехавшие на учебу в Германию. Однако это неправда. По информации Укринформ, в немецком Командовании специальной подготовки опровергли существование такого объявления.
Кроме того, украинские танкисты проходят обучение в Школе танковых войск в Мюнстере. До ближайшего здания Бундесвера более 300 километров. Поэтому даже если оно было размещено там, то не могло попасть на глаза украинским военным.
Напомним, в сети распространяется новость о том, что в дружественной к Украине Польше меняется отношение к украинским беженцам. Новини.LIVE разобралось, не манипуляция ли это.