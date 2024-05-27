Пропагандист Кисельов вийшов на новий рівень ядерних погроз світу

Ведучий програми "Вісті тижня" Дмитро Кисельов. Фото: скриншот з відео

Ведучий програми "Вісті тижня" Дмитро Кисельов заявив, що Росія вивезла тактичну ядерну зброю зі складів під час навчань. Про це, за словами пропагандиста, свідчать кадри, показані Міністерством оборони Росії.

Відповідне відео оприлюднили с соцмережах росЗМІ.

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Кисельов у програмі покадрово розібрав два відео Міноборони. У першому ролику було показано підготовку до запуску ракет комплексу "Іскандер". На кадрах була замазана передня частина ракети, але Кисельов заявив, що це була ядерна ракета. "Вам це нічого не нагадує? У будь-якому разі асоціація з чимось дуже чоловічим", — додав Кисельов, коментуючи кадр із ракетою, встановленою вертикально.

У другому відео було продемонстровано підготовку до польоту далекого бомбардувальника Ту-22М3 та винищувача "Міг-31" з гіперзвуковою ракетою "Кинжал" у "ядерному виконанні". На кадрах видно, що передня частина ракети забарвлена у червоний колір.

Кисельов пояснив, що проведення навчань має на меті показати США рух біля ядерних складів, які раніше залишалися непоміченими.

"Сенс навчань, що проходять, — показати: дістали, привезли, встановили, підчепили, відчули, впоралися", — пояснив Кисельов.

Міністерство оборони Росії 21 травня повідомило про початок першого етапу навчань із "практичним відпрацюванням питань підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї" у Південному військовому окрузі. З повідомлення не було зрозуміло, чи буде ядерна зброя дістатися зі складів.

Навчання з застосуванням тактичної ядерної зброї, ймовірно, перші з моменту розпаду СРСР. Західні експерти трактували це як новий виток погроз застосування ядерної зброї.

Раніше Європейський Союз нагадав Росії про її обіцянку не розпочинати ядерну війну проти будь-якої країни у світі. Така заява пролунала перед початком російсько-білоруських навчань з використанню тактичної ядерної зброї.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною.