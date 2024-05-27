Пропагандист Киселев вышел на новый уровень ядерных угроз миру

Ведущий программы "Известия недели" Дмитрий Киселев. Фото: скриншот с видео

Ведущий программы "Известия недели" Дмитрий Киселев заявил, что Россия вывезла тактическое ядерное оружие со складов во время учений. Об этом, по словам пропагандиста, свидетельствуют кадры, показанные Министерством обороны России.

Соответствующее видео обнародовали в соцсетях росСМИ.

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Киселев в программе покадрово разобрал два видео Минобороны. В первом ролике была показана подготовка к запуску ракет комплекса "Искандер". На кадрах была замазана передняя часть ракеты, но Киселев заявил, что это была ядерная ракета. "Вам это ничего не напоминает? В любом случае ассоциация с чем-то очень мужским", — добавил Киселев, комментируя кадр с ракетой, установленной вертикально.

Во втором видео была продемонстрирована подготовка к полету дальнего бомбардировщика Ту-22М3 и истребителя "Миг-31" с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в "ядерном исполнении". На кадрах видно, что передняя часть ракеты окрашена красным цветом.

Киселев объяснил, что цель проведения учений показать США движение у ядерных складов, которые ранее оставались незамеченными.

" Смысл проходящих учений — показать: достали, привезли, установили, подцепили, почувствовали, справились ", — объяснил Киселев.

Министерство обороны России 21 мая сообщило о начале первого этапа учений с "практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия" в Южном военном округе. Из сообщения не было ясно, будет ли ядерное оружие добраться со складов.

Учения с применением тактического ядерного оружия, вероятно, первые с момента распада СССР. Западные эксперты трактовали это как новый виток угроз применения ядерного оружия.

Ранее Европейский Союз напомнил России о ее обещании не вступать в ядерную войну против какой-либо страны в мире. Такое заявление прозвучало перед началом российско-белорусских учений по использованию тактического ядерного оружия.

Ранее мы сообщали, что Беларусь строит хранилища для российского ядерного оружия у границы с Украиной.