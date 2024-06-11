У Бєлгородській області пропагандисти Россия24 підірвалися на міні

Пропагандисти російського телеканалу постраждали від видуху. Фото: скриншот

У місті Шебекіно Бєлгородської області Росії п'ятеро людей підірвались на міні, зокрема і пропагандисти російського телеканалу "Россия24". Всі вони отримали серйозні поранення.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

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На міні підірвалися бійці "самооборони" та працівники телеканалу "Росія 24". Журналіст із оператором розповідали про осколкові міни і показали їхню дію на камеру.

Оператора телеканалу у тяжкому стані доправили до Шебекінської лікарні. У пропагандиста осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча.

Нагадємо, напередодні у Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. Росіяни знову скаржилися на обстріл.

Також ми писали, що на Бєлгородщині російський танк переїхав цивільний автомобіль, військові намагалися втекти з місця подій. Водій авто загинув.