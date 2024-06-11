Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пропагандисти "Россия24" підірвалися на міні в Шебекіно — відео вибуху arrow

Пропагандисти "Россия24" підірвалися на міні в Шебекіно — відео вибуху

11 червня 2024 14:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Бєлгородській області пропагандисти Россия24 підірвалися на міні
Пропагандисти російського телеканалу постраждали від видуху. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У місті Шебекіно Бєлгородської області Росії п'ятеро людей підірвались на міні, зокрема і пропагандисти російського телеканалу "Россия24". Всі вони отримали серйозні поранення.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Читайте також:

"Вибуховий репортаж"

На міні підірвалися бійці "самооборони" та працівники телеканалу "Росія 24". Журналіст із оператором розповідали про осколкові міни і показали їхню дію на камеру.

Оператора телеканалу у тяжкому стані доправили до Шебекінської лікарні. У пропагандиста осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча.

Нагадємо, напередодні у Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. Росіяни знову скаржилися на обстріл.

Також ми писали, що на Бєлгородщині російський танк переїхав цивільний автомобіль, військові намагалися втекти з місця подій. Водій авто загинув.

Бєлгородська область
Росія
вибух
пропаганда
війна в Україні
війна
міна
журналісти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор