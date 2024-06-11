Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пропагандисты "Россия24" подорвались на мине в Шебекино — видео взрыва arrow

Пропагандисты "Россия24" подорвались на мине в Шебекино — видео взрыва

11 июня 2024 14:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Белгородской области пропагандисты Россия24 подорвались на мине
Пропагандисты российского телеканала пострадали от взрыва. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В городе Шебекино Белгородской области России пять человек взорвались на мине, в том числе и пропагандисты российского телеканала "Россия24". Все они получили серьезные ранения.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Читайте также:

"Взрывной репортаж"

На мини подорвались бойцы "самообороны" и сотрудники телеканала "Россия 24". Журналист с оператором рассказывали об осколочных минах и показали их действие на камеру.

Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую больницу. У пропагандиста осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Напомним, накануне в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Россияне снова жаловались на обстрел.

Также мы писали, что на Белгородщине российский танк переехал гражданский автомобиль , военные пытались скрыться с места событий. Водитель авто погиб.

Белгородская область
Россия
взрыв
пропаганда
война в Украине
война
мина
журналисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор