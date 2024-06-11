В Белгородской области пропагандисты Россия24 подорвались на мине

Пропагандисты российского телеканала пострадали от взрыва. Фото: скриншот

В городе Шебекино Белгородской области России пять человек взорвались на мине, в том числе и пропагандисты российского телеканала "Россия24". Все они получили серьезные ранения.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

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На мини подорвались бойцы "самообороны" и сотрудники телеканала "Россия 24". Журналист с оператором рассказывали об осколочных минах и показали их действие на камеру.

Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую больницу. У пропагандиста осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Напомним, накануне в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Россияне снова жаловались на обстрел.

Также мы писали, что на Белгородщине российский танк переехал гражданский автомобиль , военные пытались скрыться с места событий. Водитель авто погиб.