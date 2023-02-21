Рік війни в Україні: як змінилися дві армії, їхня зброя і тактика бойових дій

Україна стала майданчиком розбудови нової світової системи безпеки

Росіяни готувалися до війни з Україною довго, а завершити її хотіли швидко. Але не судилося — вже рік окупанти зазнають на фронті величезних втрат, а Збройні сили покроково звільняють від них українську землю.

Новини.LIVE розбиралися, як за цей час змінювалися бойові дії й ті, хто їх веде.

Часи змінюють характер воєн

Ледь не всі військові експерти єдині в своїй думці, що характер і темп нинішньої війни завдає артилерія. Якщо у частині тактики бойових дій насправді колосальних фундаментальних змін немає, то безпосередньо артилерія на 95 відсотків формує ситуацію на фронтах.

"Але разом з цим я б відзначив, що почалося восьме покоління воєн. В них ударною силою, в усіх сенсах — від цілевказання до нанесення ударів — стають дрони", — коментує перебіг події на лінії зіткнення військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Петро Черник

Причому, додає він, дрони найрізноманітніших класів, найрізноманітніших характеристик і бойових здібностей.

"Тобто дрони виходять на поле бою як окрема бойова одиниця", — запевнив Черник.

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Старий кінь борозни не зіпсує

Між тим не варто списувати з рахунків і стару класичну зброю — артилерію й танки.

За словами українського офіцера, вони також впродовж цієї війни підтвердили своє право на буття, розкрилися в нових формах, хоча ще нещодавно дехто ставив під сумнів їхню необхідність у бою. Так само як і довели власну ефективність ракетні удари. За головною від'ємністю: все удосконалилося в частині прицілювань за допомогою тих самих дронів, які стали новим окремим класом зброї на полі бою.

Який народ, така й армія

Те, що українці дали таку неочікувану колосальну відсіч росіянам, без перебільшення є історичним прецедентом.

Але варто пам'ятати, що армія є лише рефлексією від нації.

Українська новонароджена нація, як зазначив Черник, стала до бою за своє існування, що є насправді найголовнішою деталлю, уроком, який ми маємо виносити з цієї війни.

"У частині порівняння двох армій, — розмірковує український офіцер, — скажу дещо по-філософськи: до цієї війни російська армія вважалася легендою, а стала міфом, а українська навпаки — стала легендою".

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Шанс втекти від російського "опіки"

Головним уроком першого року війни є те, що ліквідувати українську державність противнику не вдалося і в найближчий перспективі не вдасться.

Разом з тим, пояснює Черник, треба усвідомлювати, що тиранічна, недоімперіалістична росія не може існувати поруч з демократичною Україною.

"Тому іде війна цивілізаційна: або ми — їх, або вони — нас. І нам вперше в історії, напевно, з княжих часів випадає вирватися з азійського політичного лона", — наголосив Черник.

В Україні народжується нова світова система безпеки

Судячи з перебігу подій на фронтах і небажання російського диктатора добровільно закінчити розпалений ним же військовий конфлікт, війна буде тривалою та важкою.

На думку Черника, до її перелому ще далеко, але передумови для нього складаються та закладаються вже сьогодні.

Між тим українці ростуть в частині застосування найсучаснішої зброї.

До того ж з часів Другої світової війни жодна країна світу не зазнавала такої "прокачки" якісною західною зброєю, як це зараз зазнає Україна.

M777 на службі ЗСУ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Це є показником того що західні союзники розуміють, що ця війна важлива. Оскільки це не тільки війна за незалежність — це ще війна демократичних світових цінностей з світовими тираніями", — підкреслив військовий експерт.

Цілком очевидно, що своєю агресією проти України росія вщент зруйнувала міжнародну систему безпеки, яка була закладена ще чотирма світовими лідерами у Ялті в середині 40-х років минулого століття.

"Зараз відбувається народження п'ятої системи безпеки. І ця система, на жаль, не буде побудована, як четверта, в інший спосіб як через каскад великих воєн. Або — через одну війну. І все тільки почалося. А український майданчик — тільки велика репетиція цього", — зробив невтішний прогноз український військовий експерт.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii