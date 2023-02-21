Год войны в Украине: как изменились две армии, их оружие и тактика боевых действий

Украина стала площадкой развития новой мировой системы безопасности

Россияне готовились к войне с Украиной долго, а завершить ее хотели быстро. Но не суждено — уже год оккупанты терпят на фронте огромные потери, а Вооруженные силы пошагово освобождают от них украинскую землю.

Новини.LIVE разбирались, как за это время менялись боевые действия и ведущие их стороны.

Времена меняют характер войн

Едва ли ни все военные эксперты едины в своем мнении, что характер и темп нынешней войны задает артиллерия. Если в части тактики боевых действий на самом деле колоссальных фундаментальных изменений нет, то непосредственно артиллерия на 95 процентов формирует ситуацию на фронтах.

"Но вместе с этим я бы отметил, что в мире началось восьмое поколение войн. У них ударной силой, во всех смыслах — от целеуказания до нанесения ударов — становятся дроны", — комментирует ход события на линии столкновения военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Петр Черник

Причем, добавляет он, в боестолкновениях задействованы дроны самых разных классов, самых разных характеристик и боевых способностей.

"То есть дроны выходят на поле боя как отдельная боевая единица", — заверил Черник.

Фото: REUTERS/Leah Millis

Старый конь борозды не испортит

Между тем не стоит списывать со счетов и старое классическое оружие — артиллерию и танки.

По словам украинского офицера, они также в течение этой войны подтвердили свое право на бытие, раскрылись в новых формах, хотя некоторые совсем недавно еще ставили под сомнение их необходимость в бою. Равно как и доказали свою эффективность ракетные удары. Но главное отличие: все усовершенствовалось в части прицеливания с помощью тех же дронов, которые стали новым отдельным классом оружия на поле боя.

Какой народ, такая и армия

То, что украинцы дали такой неожиданный колоссальный отпор россиянам, без преувеличения является историческим прецедентом.

Но следует помнить, что армия является лишь рефлексией от нации.

Украинская новорожденная нация, как отметил Черник, приступила к бою за свое существование, что является действительно самой главной деталью, уроком, который мы должны выносить из этой войны.

Фото: Оксана Чорна / Facebook

"В части сравнения двух армий, — рассуждает украинский офицер , — скажу несколько философски: до этой войны русская армия считалась легендой, а стала мифом, а украинская наоборот — стала легендой".

Шанс уйти от российской "опеки"

Главным уроком первого года войны является то, что ликвидировать украинскую государственность противнику не удалось и в ближайшей перспективе не удастся.

Вместе с тем, объясняет Черник, надо отдавать себе отчет, что тираническая, недоимпериалистическая россия не может существовать рядом с демократической Украиной.

"Поэтому идет война цивилизационная: или мы — их, или они — нас. И нам впервые в истории, наверное, с княжеских времен выпадает шанс вырваться из азиатского политического лона", — подчеркнул Черник.

В Украине рождается новая мировая система безопасности

Судя по развитию событий на фронтах и нежеланию русского диктатора добровольно закончить начатый им же военный конфликт, война будет продолжительной и тяжелой.

По мнению Черника, до ее перелома еще далеко, но предпосылки для него складываются и закладываются уже сегодня.

Между тем украинцы растут в части применения самого современного оружия.

К тому же со времен Второй мировой войны ни одна страна мира не испытывала такой "прокачки" качественным западным оружием, как это сейчас испытывает Украина.

M777 на службе ВСУ. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Это является показателем того, что западные союзники понимают, что эта война важна. Поскольку это не только война за независимость отдельной страны — это еще война демократических мировых ценностей с мировыми тираниями", — подчеркнул военный эксперт.

Совершенно очевидно, что своей агрессией против Украины россия полностью разрушила международную систему безопасности, которая была заложена еще четырьмя мировыми лидерами в Ялте в середине 40-х годов прошлого века.

"Сейчас происходит рождение пятой системы безопасности. И эта система, к сожалению, не будет построена, как четвертая, иным способом как через каскад больших войн. Или — через одну войну. И все только началось. А украинская площадка — только большая репетиция этого", — сделал неутешительный прогноз украинский военный эксперт.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii