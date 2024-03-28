Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Псевдовибори на окупованій Донеччині — в СБУ повідомили, що чекає на гауляйтерів arrow

Псевдовибори на окупованій Донеччині — в СБУ повідомили, що чекає на гауляйтерів

28 березня 2024 18:28
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана
СБУ висунула підозру колаборантам в ДНР за організацію президентських виборів РФ
Гауляйтер самопроголошеної республіки в Донецькій області Денис Пушилін. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
ed7f996a-6f2c-43be-ea11-c82d2564a900 - Коваленко Діана

Служба безпеки України задокументувала нові злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області. В СБУ висунули підозру ватажкам ДНР за організацію "виборів".

Про це повідомили на офіційному каналі СБУ в Telegram.

Читайте також:
Псевдовибори на окупованій Донеччині — в СБУ повідомили, що чекає на гауляйтерів - фото 1
Скриншот з Telegram-каналу СБУ

Подробиці слідства в справі гауляйтерів ДНР

В повідомленні Служби безпеки України йдеться про ⁠Дениса Пушиліна — гауляйтера Донецька, Артема Жогу — одного з керівників "виборчого штабу", та ⁠Володимира Висоцького — очільника "виборчого комітету ДНР".

За слідчими даними, вони організували фейкові вибори та сфальсифікували дані голосування на користь президента РФ. Крім того, вони передавали інформацію Москві про так звану повну підтримку незаконних виборів з боку місцевого населення.

Задля створення картинки голосування, Денис Пушилін, разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, прибули до зруйнованої Авдіївки і організували фальшиве відеозвернення за участі начебто жителів міста, в якому місцеві висловили прохання долучити іх до виборів президента РФ.

В той час, як Артем Жога формував керівний склад окупаційних виборчих комісій і контролював результати голосування.

А Володимир Висоцький займався організацією обходів дворів місцевого населення у супроводі озброєних бойовиків, які вимагали ставити відмітки у незаконних бюлетенях.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки України повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за колабораційну діяльність.

Згідно з матеріалами СБУ, лідер ДНР Денис Пушилін вже був засуджений до 15 років позбавлення волі, а його спільник Артем Жога — до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що цього місяця СБУ повідомила про підозру також двом соратницям президента РФ Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

А в самопроголошеній ДНР військовий злочинець Едуард Басурін зробив заяву про намір захопити Одесу.

СБУ
ДНР
Донецька область
Колаборант
Донецьк
підозра
Авдіївка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом