СБУ висунула підозру колаборантам в ДНР за організацію президентських виборів РФ

Гауляйтер самопроголошеної республіки в Донецькій області Денис Пушилін. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Служба безпеки України задокументувала нові злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області. В СБУ висунули підозру ватажкам ДНР за організацію "виборів".

Про це повідомили на офіційному каналі СБУ в Telegram.

Читайте також:

Скриншот з Telegram-каналу СБУ

Подробиці слідства в справі гауляйтерів ДНР

В повідомленні Служби безпеки України йдеться про ⁠Дениса Пушиліна — гауляйтера Донецька, Артема Жогу — одного з керівників "виборчого штабу", та ⁠Володимира Висоцького — очільника "виборчого комітету ДНР".

За слідчими даними, вони організували фейкові вибори та сфальсифікували дані голосування на користь президента РФ. Крім того, вони передавали інформацію Москві про так звану повну підтримку незаконних виборів з боку місцевого населення.

Задля створення картинки голосування, Денис Пушилін, разом із заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком, прибули до зруйнованої Авдіївки і організували фальшиве відеозвернення за участі начебто жителів міста, в якому місцеві висловили прохання долучити іх до виборів президента РФ.

В той час, як Артем Жога формував керівний склад окупаційних виборчих комісій і контролював результати голосування.

А Володимир Висоцький займався організацією обходів дворів місцевого населення у супроводі озброєних бойовиків, які вимагали ставити відмітки у незаконних бюлетенях.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки України повідомили всім трьом фігурантам про заочну підозру за колабораційну діяльність.

Згідно з матеріалами СБУ, лідер ДНР Денис Пушилін вже був засуджений до 15 років позбавлення волі, а його спільник Артем Жога — до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що цього місяця СБУ повідомила про підозру також двом соратницям президента РФ Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

А в самопроголошеній ДНР військовий злочинець Едуард Басурін зробив заяву про намір захопити Одесу.