СБУ выдвинула подозрение коллаборантам в ДНР за организацию президентских выборов РФ

Псевдовыборы на оккупированной Донетчине — в СБУ сообщили, что ждет гауляйтеров
Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления на временно оккупированных территориях Донецкой области. В СБУ выдвинули подозрение вожакам ДНР за организацию "выборов".
Об этом сообщили на официальном канале СБУ в Telegram .
Подробности следствия по делу гауляйтеров ДНР
В сообщении Службы безопасности Украины говорится о Денисе Пушилине — гауляйтере Донецка, Артеме Жоге — одном из руководителей "избирательного штаба", и Владимире Высоцком — главе "избирательного комитета ДНР".
По следственным данным они организовали фейковые выборы и сфальсифицировали данные голосования в пользу президента РФ. Кроме того, они передавали информацию Москве о так называемой полной поддержке незаконных выборов со стороны местного населения.
Для создания картинки голосования Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко прибыли в разрушенную Авдеевку и организовали фальшивое видеообращение с участием якобы жителей города, в котором местные высказали просьбу приобщить их к выборам президента РФ.
В то время как Артем Жога формировал руководящий состав оккупационных избирательных комиссий и контролировал результаты голосования.
А Владимир Высоцкий занимался организацией обходов дворов местного населения в сопровождении вооруженных боевиков, требовавших ставить отметки в незаконных бюллетенях.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили всем трем фигурантам о заочном подозрении за коллаборационную деятельность.
Согласно материалам СБУ, лидер ДНР Денис Пушилин уже был приговорен к 15 годам лишения свободы, а его сообщник Артем Жога – к 12 годам заключения.
Напомним, что в этом месяце СБУ сообщила о подозрении также двум соратницам президента РФ Владимиру Путину, депортировавшим украинских детей в Москву.
А в самопровозглашенной ДНР военный преступник Эдуард Басурин сделал заявление о намерении захватить Одессу.
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