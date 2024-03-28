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Псевдовыборы на оккупированной Донетчине — в СБУ сообщили, что ждет гауляйтеров

28 марта 2024 18:28
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СБУ выдвинула подозрение коллаборантам в ДНР за организацию президентских выборов РФ
Гауляйтер самопровозглашенной республики в Донецкой области Денис Пушилин. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
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Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления на временно оккупированных территориях Донецкой области. В СБУ выдвинули подозрение вожакам ДНР за организацию "выборов".

Об этом сообщили на официальном канале СБУ в Telegram .

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Скриншот по Telegram-каналу СБУ

Подробности следствия по делу гауляйтеров ДНР

В сообщении Службы безопасности Украины говорится о ⁠Денисе Пушилине — гауляйтере Донецка, Артеме Жоге — одном из руководителей "избирательного штаба", и ⁠Владимире Высоцком — главе "избирательного комитета ДНР".

По следственным данным они организовали фейковые выборы и сфальсифицировали данные голосования в пользу президента РФ. Кроме того, они передавали информацию Москве о так называемой полной поддержке незаконных выборов со стороны местного населения.

Для создания картинки голосования Денис Пушилин вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко прибыли в разрушенную Авдеевку и организовали фальшивое видеообращение с участием якобы жителей города, в котором местные высказали просьбу приобщить их к выборам президента РФ.

В то время как Артем Жога формировал руководящий состав оккупационных избирательных комиссий и контролировал результаты голосования.

А Владимир Высоцкий занимался организацией обходов дворов местного населения в сопровождении вооруженных боевиков, требовавших ставить отметки в незаконных бюллетенях.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины сообщили всем трем фигурантам о заочном подозрении за коллаборационную деятельность.

Согласно материалам СБУ, лидер ДНР Денис Пушилин уже был приговорен к 15 годам лишения свободы, а его сообщник Артем Жога – к 12 годам заключения.

Напомним, что в этом месяце СБУ сообщила о подозрении также двум соратницам президента РФ Владимиру Путину, депортировавшим украинских детей в Москву.

А в самопровозглашенной ДНР военный преступник Эдуард Басурин сделал заявление о намерении захватить Одессу.

СБУ
ДНР
Донецкая область
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Донецк
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