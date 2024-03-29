Пуски "Кинджалів" — у Росії злетіли три винищувачі Міг-31К
29 березня 2024 04:54
оновлено: 05:00
Пуск крилатої ракети в небо. Фото: telegram/Сили оборони півдня України
Масштабна повітряна тривога в Україні зараз 29 березня триває. Тепер області стали ще більш червоніші через зліт трьох винищувачів Міг-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Крім того, літаки здійснили пуски цілей.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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За інформацією захисників, в аеродрому Саваслейка злетіли три винищувачі Міг-31К. Літаки також здійснили пуски ракет "Кинджал".
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