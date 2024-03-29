Пуски "Кинжалов" — в России взлетели три истребителя Миг-31К

Пуск крылатой ракеты в небо. Фото: telegram/Силы обороны юга Украины

Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта продолжается. Теперь области стали еще краснее из-за взлета трех истребителей Миг-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Кроме того, самолеты совершили пуски целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Масштабная воздушная тревога продолжается 29 марта

По информации защитников, в аэродроме Саваслейка взлетели три истребителя Миг-31К. Самолеты также совершили пуски ракет "Кинжал".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:00. Военные предупреждают также об угрозе баллистики из Крыма, в частности, для Кременчуга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Ракеты направляются в сторону Стрыя. Военные призывают жителей перейти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:14. "Ванек" предупреждает о летящих на юг ракетах вблизи Луцка, а также цель через Харьковщину — на юго-запад.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 05:31. По данным украинских военных, большинство ракет над западными областями.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Между тем, масштабная воздушная тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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