Пуски "Кинжалов" — в России взлетели три истребителя Миг-31К
Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта продолжается. Теперь области стали еще краснее из-за взлета трех истребителей Миг-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Кроме того, самолеты совершили пуски целей.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Масштабная воздушная тревога продолжается 29 марта
По информации защитников, в аэродроме Саваслейка взлетели три истребителя Миг-31К. Самолеты также совершили пуски ракет "Кинжал".
Обновлено 05:00. Военные предупреждают также об угрозе баллистики из Крыма, в частности, для Кременчуга.
Ракеты направляются в сторону Стрыя. Военные призывают жителей перейти в укрытие.
Обновлено 05:14. "Ванек" предупреждает о летящих на юг ракетах вблизи Луцка, а также цель через Харьковщину — на юго-запад.
Обновлено 05:31. По данным украинских военных, большинство ракет над западными областями.
Между тем, масштабная воздушная тревога продолжается.
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