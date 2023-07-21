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Пуски ракет на Одещину: ворожа атака

21 липня 2023 23:37
оновлено: 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пуски ракет на Одеську область ввечері 21 липня
Пуски ракет з моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Пуски ракет на Одеську область

Оновлено 23:38. В Напрямку Одеської області ворог здійснив пуск ракет. Також Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Півдня.

Джерело: t.me/kpszsu

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає не нехтувати безпекою та йти в укриття.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 23:41. Також, крім Одеської, повітряна тривога оголошена в Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:45. Прозвучали відбої на Півдні.

Нагадаємо, що в Одеській області вдруге за годину в обід 21 липня оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі. 

Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 21 липня, в низці областей почала ширитись повітряна тривога. Була загроза застосування балістичного озброєння. 

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