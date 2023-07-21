Пуски ракет на Одеську область ввечері 21 липня

Пуски ракет на Одещину: ворожа атака
Ввечері, 21 липня, в напрямку Одеської області російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. Наразі в регіоні триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Пуски ракет на Одеську область
Оновлено 23:38. В Напрямку Одеської області ворог здійснив пуск ракет. Також Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку для Півдня.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає не нехтувати безпекою та йти в укриття.
Оновлено 23:41. Також, крім Одеської, повітряна тривога оголошена в Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено 23:45. Прозвучали відбої на Півдні.
Нагадаємо, що в Одеській області вдруге за годину в обід 21 липня оголосили повітряну тривогу. Повідомляється про активність стратегічної авіації в Чорному морі.
Також ми повідомляли, що в п'ятницю, 21 липня, в низці областей почала ширитись повітряна тривога. Була загроза застосування балістичного озброєння.