Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Пуски ракет на Одесщину: вражеская атака arrow

Пуски ракет на Одесщину: вражеская атака

21 июля 2023 23:37
обновлено: 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пуски ракет на Одесскую область вечером 21 июля
Пуск ракет с моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Пуски ракет на Одесскую область

Обновлено 23:38. В направлении Одесской области враг осуществил пуск ракет. Также Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Юга.

Источник: t.me/kpszsu

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает не пренебрегать безопасностью и уходить в укрытие.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 23:41. Кроме Одесской, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:45. Прозвучали отбои на Юге.

Напомним, что в Одесской области вторично через час в обед 21 июля объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации в Черном море.

Также мы сообщали, что в пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз