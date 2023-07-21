Пуски ракет на Одесскую область вечером 21 июля

Пуски ракет на Одесщину: вражеская атака
Вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Пуски ракет на Одесскую область
Обновлено 23:38. В направлении Одесской области враг осуществил пуск ракет. Также Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Юга.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает не пренебрегать безопасностью и уходить в укрытие.
Обновлено 23:41. Кроме Одесской, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено 23:45. Прозвучали отбои на Юге.
Напомним, что в Одесской области вторично через час в обед 21 июля объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации в Черном море.
Также мы сообщали, что в пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения.