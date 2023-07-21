Пуски ракет на Одесскую область вечером 21 июля

Пуск ракет с моря. Фото: google.com

Вечером, 21 июля, в направлении Одесской области российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В настоящее время в регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Пуски ракет на Одесскую область

Обновлено 23:38. В направлении Одесской области враг осуществил пуск ракет. Также Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для Юга.

Источник: t.me/kpszsu

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает не пренебрегать безопасностью и уходить в укрытие.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 23:41. Кроме Одесской, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Херсонской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:45. Прозвучали отбои на Юге.

Напомним, что в Одесской области вторично через час в обед 21 июля объявили воздушную тревогу. Сообщается об активности стратегической авиации в Черном море.

Также мы сообщали, что в пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Была угроза применения баллистического вооружения.