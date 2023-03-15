Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW arrow

Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW

15 березня 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кремль хоче більше зброї, тому готовий поступитися принципом тотальної мобілізації, надавши відстрочку працівникам стратегічних підприємств
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Вибір на користь ВПК

Президент росії володимир путін, перебуваючи в Улан-Уде на авіаційному заводі, визнав, що військово-промисловий комплекс країни-агресора страждає від нестачі належно підготовленого персоналу.

Тому він оголосив про низку реформ, які спрямовані на залучення фахівців до роботи на підприємствах ВПК.

Так, зокрема, путін заявив про те, що мінпромторг рф уже підготував перелік спеціальностей, щодо яких буде застосовуватися відстрочка від мобілізації. 

Це, на думку експертів із ISW, може свідчити про те, що кремлівський тиран вирішив зосередитися на виробництві зброї, а не на тому, аби гнати купу непідготовлених людей на фронт.

Більше зброї

Міністр оборони рф Сергій Шойгу, перебуваючи на ракетному виробництві у Московській області, відзначив виконання цим підприємством вимог державного замовлення.

Але, разом з тим, міністр оборони країни-агресора закликав завод подвоїти виробництво своєї продукції.

Нагадаємо, що підприємства російського ВПК продовжують співпрацювати із китайськими колегами попри санкційний тиск на країну-агресора.

Так, китайська компанія Poly Technologies щонайменше до листопада минулого року постачала підсанкційній російській фірмі, деталі для гелікоптерів та радіообладнання "повітря-земля".

Зокрема, як мінімум три партії обладнання, які китайці передали тому самому Улан-Уденському авіаційному заводу, стосуються виробництва і ремонту військово-транспортних гелікоптерів Мі-171Ш, які можуть використовуватися на фронтах війни проти України.

Фото з російських ЗМІ

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:00 Британія назвала найкращий варіант для захисту Молдови від нападу рф: до чого тут Україна

13:57 Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

Новина з фото

13:57 Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

13:45 Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

13:40 Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц

13:40 Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му

13:37Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024

13:30 Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Новина з відео

11:16 Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

Новина з відео

10:20 У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Актуальне по темі

None 16 Березень 12:55

​​​У Повітряних силах пояснили, які саме російські ракети не може збивати українська ППО

None 16 Березень 11:46

Зеленський нагадав про роковини бомбардування драмтеатру в Маріуполі

None 16 Березень 10:58

Троє мирних жителів отримали поранення внаслідок обстрілу Херсонської області

None 16 Березень 11:04

За добу від російських ударів у Бахмуті загинула одна людина, у Костянтинівці багато поранених

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB