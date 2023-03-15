Путін дозволив не йти на війну працівникам стратегічних підприємств ВПК, — ISW

Кремль хоче більше зброї, тому готовий поступитися принципом тотальної мобілізації, надавши відстрочку працівникам стратегічних підприємств

В росії підготували список спеціальностей з бронюванням від мобілізації. Таким чином володимир путін намагається зберегти роботу військово-промислового комплексу, який страждає від нестачі кваліфікованого персоналу.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту Інститут вивчення війни (ISW).

Вибір на користь ВПК

Президент росії володимир путін, перебуваючи в Улан-Уде на авіаційному заводі, визнав, що військово-промисловий комплекс країни-агресора страждає від нестачі належно підготовленого персоналу.

Тому він оголосив про низку реформ, які спрямовані на залучення фахівців до роботи на підприємствах ВПК.

Так, зокрема, путін заявив про те, що мінпромторг рф уже підготував перелік спеціальностей, щодо яких буде застосовуватися відстрочка від мобілізації.

Це, на думку експертів із ISW, може свідчити про те, що кремлівський тиран вирішив зосередитися на виробництві зброї, а не на тому, аби гнати купу непідготовлених людей на фронт.

Більше зброї

Міністр оборони рф Сергій Шойгу, перебуваючи на ракетному виробництві у Московській області, відзначив виконання цим підприємством вимог державного замовлення.

Але, разом з тим, міністр оборони країни-агресора закликав завод подвоїти виробництво своєї продукції.

Нагадаємо, що підприємства російського ВПК продовжують співпрацювати із китайськими колегами попри санкційний тиск на країну-агресора.

Так, китайська компанія Poly Technologies щонайменше до листопада минулого року постачала підсанкційній російській фірмі, деталі для гелікоптерів та радіообладнання "повітря-земля".

Зокрема, як мінімум три партії обладнання, які китайці передали тому самому Улан-Уденському авіаційному заводу, стосуються виробництва і ремонту військово-транспортних гелікоптерів Мі-171Ш, які можуть використовуватися на фронтах війни проти України.

Фото з російських ЗМІ