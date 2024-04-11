Путін на зустрічі з Лукашенко цинічно висловився про атаки на об'єкти енергетики України

Володимир Путін та Олександр Лукашенко у Кремлі. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін цинічно висловився про терористичні атаки Повітряно-космічних сил Росії на енергетичні об'єкти України. Глава Кремля знову згадав про "демілітаризацію України."

Про це він заявив на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко у Кремлі, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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Як сказав глава Кремля, удари по об'єктах енергетики буцімто є "вирішенням одного з завдань, які РФ перед собою ставила".

"Це — демілітаризація. Ми перш за все виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", — вигадував він.

При цьому російський президент цинічно заявив, що обстріл — це "відповідь" на українські удари по "російських енергооб'єктах".

"Навіть, виходячи з гуманітарних міркувань, ми взимку не завдавали жодних ударів. Маю на увазі, що не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо", — фантазував Путін.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки окупантів у четвер, 11 квітня, знищено всю генерацію ''Центренерго''. Удари Повітряно-космічних сил РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області.