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Путин на встрече с Лукашенко цинично высказался об атаках на объекты энергетики Украины

11 апреля 2024 22:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Путин на встрече с Лукашенко цинично высказался об атаках на объекты энергетики Украины
Владимир Путин и Александр Лукашенко в Кремле Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент России Владимир Путин цинично высказался о террористических атаках Воздушно-космических сил России на энергетические объекты Украины. Глава Кремля снова упомянул о "демилитаризации Украины."

Об этом он заявил на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Кремле, пишут пропагандистские СМИ.

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Как сказал глава Кремля, удары по объектам энергетики якобы являются "решением одной из задач, которую РФ перед собой ставила".

"Это демилитаризация. Мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем непосредственно", — придумывал он.

При этом российский президент цинично заявил, что обстрел — это "ответ" на украинские удары по "российским энергообъектам".

"Даже, исходя из гуманитарных соображений, мы зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и т.д.", — фантазировал Путин.

Напомним, в результате массированной атаки оккупантов в четверг, 11 апреля, уничтожена вся генерация ''Центрэнерго''. Удары Воздушно-космических сил РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

владимир путин
Украина
война в Украине
Россия
ракетный удар

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