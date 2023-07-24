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Путін назвав причину, чому Росія вийшла із "зернової угоди"

24 липня 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путін назвав причину, чому Росія вийшла із "зернової угоди"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія вийшла із "зернової угоди", оскільки вона начебто не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

Таке написав російській Президент Володимир Путін у статті "Росія і Африка: об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього". Відповідну статтю оприлюднив Кремль. 

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Версія Путіна

У статті російського президента йдеться, що минулого року Росія нібито зобов'язалася сприяти реалізації Чорноморської зернової ініціативи, оскільки вона від початку була націлена на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зниження загроз голоду і допомогу найбіднішим країнам Африки, Азії та Латинської Америки.

Однак "зернову угоду", за версією російського президента, "безсоромно використали винятково для збагачення великого американського і європейського бізнесу, який вивозив і перепродував зерно з України".

"Продовження "зернової угоди", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втратило сенс. Ми заперечили проти подальшого продовження "угоди" – з 18 липня її реалізація була завершена", – написав Путін.

При цьому заявив, що Росія може "замістити українське зерно як на комерційній, так і на безоплатній основі".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає Раду Україна — НАТО на прохання Києва. На зустрічі планують обговорити "останні події", зокрема транспортування українського зерна через Чорне море.

За словами речниці Альянсу Оани Лунгеску, зустріч відбудеться ні рівні послів. Вона запланована на середу, 26 липня. 

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