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Путин назвал причину, почему Россия вышла из "зернового соглашения"

24 июля 2023 04:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путин назвал причину, почему Россия вышла из "зернового соглашения"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россия вышла из "зернового соглашения", поскольку она вроде бы не оправдала гуманитарного назначения снижения рисков голода в странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Об этом написал российский президент Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего". Эту статью обнародовал Кремль.

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Версия Путина

В статье российского президента говорится, что в прошлом году Россия якобы обязалась содействовать реализации Черноморской зерновой инициативы, поскольку она была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако "зерновое соглашение", по версии российского президента, "беззастенчиво использовали исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который вывозил и перепродавал зерно из Украины".

"Продление "зернового соглашения", которое не оправдало своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления "соглашения" — с 18 июля его реализация была завершена", — написал Путин.

При этом он заявил, что Россия может "заместить украинское зерно как на коммерческой, так и безвозмездной основе".

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО по просьбе Киева. На встрече планируют обсудить "последние события", в частности, транспортировку украинского зерна через Черное море.

По словам спикера Альянса Оаны Лунгеску, встреча состоится не на уровне послов. Она намечена на среду, 26 июля.

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