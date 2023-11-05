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Путін не має наміру вести мирні переговори, армія РФ наступає, — ISW

5 листопада 2023 08:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Путін не має наміру вести мирні переговори, армія РФ наступає, — ISW
Путін із російськими генералами. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Сполучених Штатах не бачать ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до мирних переговорів з Україною. Росія готова продовжувати бойові дій, поки не припиниться західна допомога Україні.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Путін не готовий до переговорів

Аналітики ISW не помітили жодних ознак того, що Росія готова розпочати мирні переговори з Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 2 листопада висловив незгоду Кремля з характеристикою війни в Україні як "патовою ситуацією". Він заявив, що війна в Україні "не зайшла в глухий кут", а російські військові продовжують вести наступальні дії.

Війська РФ не припиняють наступ

"Наступальні операції Росії навколо Авдіївки свідчать про те, що Кремль продовжує вірити, що можна досягти своїх цілей за допомогою військової сили, і навряд чи піде на мирні переговори з Україною, хіба що для того, щоб виграти час для відновлення для майбутніх наступальних операцій", — говориться у повідомленні ISW.

Також аналітики ISW переконані, що тиск на Україну з метою переговорів про припинення війни, швидше за все, залишатиметься безглуздим, якщо не шкідливим, доки Путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою.

Раніше ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань. Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадуємо, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вкид про нібито смерть президента Росії Володимира Путіна мав на меті перевірити реакцію простих росіян, еліт, пропаганди. Це є інструментом впливу на самого Путіна і частиною певного сценарію.

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