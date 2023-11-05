Путин не намерен вести мирные переговоры, армия РФ наступает, — ISW

Путин с русскими генералами. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к мирным переговорам с Украиной. Россия готова продолжать боевые действия, пока не прекратится западная помощь Украине.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Путин не готов к переговорам

Аналитики ISW не заметили никаких признаков того, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 2 ноября выразил несогласие Кремля с характеристикой войны в Украине как "патовой ситуацией". Он заявил, что война в Украине "не зашла в тупик", а российские военные продолжают вести наступательные действия.

Войска РФ не прекращают наступление

"Наступательные операции России вокруг Авдеевки свидетельствуют о том, что Кремль продолжает верить, что можно достичь своих целей с помощью военной силы, и вряд ли пойдет на мирные переговоры с Украиной, разве что для того, чтобы выиграть время для возобновления будущих наступательных операций", — говорится в сообщении ISW.

Также аналитики ISW убеждены, что давление на Украину с целью переговоров о прекращении войны, скорее всего, будет оставаться бессмысленным, если не вредным, пока Путин верит, что он может достичь своих целей на поле боя.

Ранее мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин 2 ноября подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напоминаем, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что вброс о якобы смерти президента России Владимира Путина преследовал цель проверить реакцию простых россиян, элит, пропаганды. Это инструмент влияния на самого Путина и частью определенного сценария.