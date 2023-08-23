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Путін нікому не прощає власного звірячого страху, — Подоляк про смерть Пригожина

23 серпня 2023 23:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Путін нікому не прощає власного звірячого страху, — Подоляк про смерть Пригожина
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Офісі Президента України прокоментували смерть ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що Пригожин підписав собі смертний вирок, коли повірив у гарантії Лукашенка та чесне слово Путіна. 

Про це Михайло Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

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В ОП коментують смерть Пригожина

У середу, 23 серпня, стало відомо, що в Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Російський терорист також значився серед пасажирів літака.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк написав, що Пригожин підписав собі смертний вирок, коли повірив Лукашенку та Путіну. 

"Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" та в не менш абсурдне "чесне слово" Путіна", — зазначає Михайло Подоляк. 

Також в ОП вважають, що смерть Пригожина — це сигнал російським елітам від Путіна перед виборами 2024 року.

Нагадаємо, соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.

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