Путин никому не прощает собственного звериного страха, — Подоляк о смерти Пригожина

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента Украины

В Офисе Президента Украины прокомментировали смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Пригожин подписал себе смертный приговор, когда поверил в гарантии Лукашенко и честное слово Путина.

Об этом Михаил Подоляк написал на своей странице в Twitter.

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В среду, 23 августа, стало известно, что в Тверской области РФ разбился бизнес-джет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Российский террорист также числился среди пассажиров самолета.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк написал, что Пригожин подписал смертный приговор, когда поверил Лукашенко и Путину.

"Путин никому не прощает собственного звериного страха — именно такого, который обнулил его в июне 2023-го, — и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и в не менее абсурдно "честное слово "Путина"", — отмечает Михаил Подоляк.

Также в ОП считают, что смерть Пригожина — это сигнал российским элитам от Путина перед выборами 2024 года.

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" из-за новостей о смерти Евгения Пригожина, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.