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Путін оскаржив африканський мирний план для України

18 червня 2023 13:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін оскаржив африканський мирний план для України
Президент Росії Володимир Путін. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 17 червня, африканські лідери, які хочуть стати посередниками у війні в Україні, відвідали Росію та продемонстрували власний мирний план. У відповідь російський президент Володимир Путін оскаржив їхні пропозиції.

Про це повідомляє Reuters.

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Переговори африканської делегації з Володимиром Путіним пройшли у палаці поблизу Санкт-Петербургу. 

Після того, як кожен з представників Сенегалу, Єгипту, Замбії, Уганди, Республіки Конго, Коморських островів і Південної Африки виступили зі своїми промовами, російський диктатор оскаржив основні положення. Зокрема, він сказав, що:

  • Захід та Україна розпочали конфлікт з Росією ще задовго до того, як вона ввела свої війська у лютому 2022 року;
  • Не Росія, а Захід відповідальний за зростання світових цін на продовольство на початку минулого року, яке особливо сильно вдарило по Африці;
  • Експорт зерна з чорноморських портів України йде переважно до багатих країн та водночас не робить нічого, щоб полегшити труднощі Африки;
  • РФ не відмовляється від переговорів з Україною. За словами Путіна, їх завжди блокує Київ. І додав, що мирний план маэ враховувати "нові реалії", маючи на увазі оголошену Росією анексію п’яти українських областей, чотири з яких вона контролює лише частково.

Нагадаємо, що 16 червня Україну відвідала низка африканських лідерів . Зокрема, із Зеленським зустрівся і президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Додамо, лідер ПАР уже відвідав Бучу. Окрім лідера Південно-Африканської Республіки, в Україну також приїхали президенти Замбії, Сенегалу, Коморських островів, прем'єр-міністр Єгипту, міністр закордонних справ Уганди.

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