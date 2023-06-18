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Путин обжаловал африканский мирный план для Украины

18 июня 2023 13:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Путин обжаловал африканский мирный план для Украины
Президент России Владимир Путин. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 17 июня, африканские лидеры, желающие стать посредниками в войне в Украине, посетили Россию и продемонстрировали собственный мирный план. В ответ российский президент Владимир Путин обжаловал их предложения.

Об этом сообщает Reuters.

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Переговоры африканской делегации с Владимиром Путиным прошли во дворце вблизи Санкт-Петербурга.

После того как каждый из представителей Сенегала, Египта, Замбии, Уганды, Республики Конго, Коморских островов и Южной Африки выступили со своими речами, российский диктатор обжаловал основные положения. В частности, он сказал, что:

  • Запад и Украина вступили в конфликт с Россией еще задолго до того, как она ввела свои войска в феврале 2022 года;
  • Не Россия, а Запад ответственный за рост мировых цен на продовольствие в начале прошлого года, особенно сильно ударивший по Африке;
  • Экспорт зерна из черноморских портов Украины идет преимущественно в богатые страны и в то же время не делает ничего, чтобы облегчить трудности Африки;
  • РФ не отказывается от переговоров с Украиной. По словам Путина, их всегда блокирует Киев. И добавил, что мирный план должен учитывать "новые реалии", имея в виду объявленную Россией аннексию пяти украинских областей, четыре из которых она контролирует частично.

Напомним, что 16 июня Украину посетили ряд африканских лидеров. В частности, с Зеленским встретился и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Добавим, лидер ЮАР уже посетил Бучу. Кроме лидера Южно-Африканской Республики, в Украину приехали президенты Замбии, Сенегала, Коморских островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды.

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