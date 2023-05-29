Путін панічно боїться українського контрнаступу, — The Telegraph

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Путін наляканий потенційним контрнаступом ЗСУ, який, можливо, вже перебуває на ранній підготовчій стадії. Президент РФ усвідомлює, що, в разі успіху українських сил, його позиція може опинитись під загрозою, враховуючи наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі.

Про це пише колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп для видання The Telegraph.

Читайте також:

Путін хоче зламати моральний дух українців

Російська армія, яка нині розосереджена вздовж лінії фронту, укріплює позиції та планує власні підривні операції. Однак, окрім сили, важливу роль відіграє й моральний дух бійців.

Путін розуміє, що моральний дух його власних військ є крихким, багато хто з них не розуміє причин війни, в якій вони мають воювати. Тож він прагне зламати моральний дух українських солдатів на фронті і цивільних у тилу.

Саме для цього Росія посилила повітряні атаки на міста і селища України.

"Вони мають на меті вбивати цивільних, руйнувати інфраструктуру, підривати воєнну економіку і перетворювати життя на страждання — як для тих, хто живе в містах, так і для їхніх родичів на фронті", — пише Кемп.

Однак ці атаки мають протилежний ефект, лише зміцнюючи рішучість народу чинити опір. Так, після масштабної атаки безпілотниками на Київ в ніч з 27 на 28 травня столиця швидко повернулась до нормального життя, відзначаючи День міста.

Українські солдати на фронті також добре знають про звірства російської армії на окупованих територіях та про масові викрадення дітей. І це лише підсилює рішучість бійців відкинути окупантів назад за лінію кордону.

Роль Заходу

Командири і солдати в Україні часто висловлюють бажання, щоб західні країни не тиснули на їхні уряди, щоб ті не йшли на поступки Росії і не пропонували Путіну відступних у стилі Макрона.

Однак Путін також не прагне мирних переговорів, хоча і з інших причин.

"Як він може погодитися припинити війну, яка так мало чого досягла за таку величезну ціну крові та рублів для його власного народу? Але він хоче зберегти хибну надію на перемир'я. Це частина стратегії "доброго і поганого поліцейського", яку нещодавно незграбно сформулював Андрій Келін, посол Росії в Лондоні, погрожуючи ескалацією в "новому вимірі, який нам не потрібен і який ми не хочемо", додавши, що "ми можемо укласти мир вже завтра"", — пише полковник.

Такий підхід має на меті схилити Захід до умиротворення Росії шляхом зменшення військової підтримки через сподівання на мир і побоювання ширшого конфлікту. Китайські офіційні особи також можуть бути причетні до цього, враховуючи нещодавні спроби посла Лі Хуея схилити західні уряди віддати Москві окуповані українські території.

Також Путіна лякає безперервний потік боєприпасів в Україну перед контрнаступом. Це пояснює збільшення частоти повітряних атак для виснаження запасів українських ракет.

Незважаючи на такі зусилля Росії, західні лідери, які звикли до погроз Путіна, здаються непохитними, принаймні поки що. Однак, на думку Кемпа, Захід має зайняти ще більш рішучу позицію щодо підтримки України.

Це включає активізацію зусиль з перехоплення поставок безпілотників з Ірану, запровадження жорсткіших економічних санкцій проти Тегерана і створення трибуналу для розгляду справ про пособництво і підбурювання до російських військових злочинів.

Нагадаємо, Іран за останній рік набагато збільшив поставки зброї до Росії через Балтійське море. І, схоже, санкції Заходу мало що можуть з цим зробити.