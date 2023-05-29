Путин панически боится украинского контрнаступления, —The Telegraph

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Путин напуган потенциальным контрнаступлением ВСУ, которое, возможно, уже находится на ранней подготовительной стадии. Президент РФ осознает, что в случае успеха украинских сил его позиция может оказаться под угрозой, учитывая нарастание внутренних разногласий в Кремле.

Об этом пишет бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп для издания The Telegraph.

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Путин хочет сломать моральный дух украинцев

Российская армия, ныне рассредоточенная вдоль линии фронта, укрепляет позиции и планирует свои подрывные операции. Однако, кроме силы, немаловажную роль играет и моральный дух бойцов.

Путин понимает, что моральный дух его собственных войск хрупок, многие из них не понимают причин войны, в которой они должны воевать. Он стремится сломать моральный дух украинских солдат на фронте и гражданских в тылу.

Именно для этого Россия усилила воздушные атаки на города и поселки Украины.

"Они преследуют цель убивать гражданских, разрушать инфраструктуру, подрывать военную экономику и превращать жизнь в страдания — как для живущих в городах, так и для их родственников на фронте", — пишет Кемп.

Однако эти атаки оказывают противоположный эффект, лишь укрепляя решимость народа сопротивляться. После масштабной атаки беспилотниками на Киев в ночь с 27 на 28 мая столица быстро вернулась к нормальной жизни, отмечая День города.

Украинские солдаты на фронте также хорошо знают о зверствах российской армии на оккупированных территориях и о массовых похищениях детей. И это лишь усиливает решимость бойцов отбросить окупантов обратно за линию границы.

Роль Запада

Командиры и солдаты в Украине часто выражают желание, чтобы западные страны не давили на их правительства, чтобы те шли на уступки России, и не предлагали Путину отступных в стиле Макрона.

Однако Путин также не стремится к мирным переговорам, хотя и по другим причинам.

"Как он может согласиться прекратить войну, которая так мало чего достигла за столь огромную цену крови и рублей для его собственного народа? Но он хочет сохранить ложную надежду на перемирие. Это часть стратегии "доброго и плохого полицейского", которую недавно неловко сформулировал Андрей Келин, посол России в Лондоне, угрожая эскалацией в "новом измерении, которое нам не нужно и которое мы не хотим", добавив, что "мы можем заключить мир уже завтра", — пишет полковник.

Такой подход имеет целью склонить Запад к умиротворению России путем уменьшения военной поддержки из-за надежд на мир и опасения более широкого конфликта. Китайские официальные лица также могут быть причастны к этому, учитывая недавние попытки посла Ли Хуэя склонить западные правительства отдать Москве оккупированные украинские территории.

Также Путина пугает непрерывный поток боеприпасов в Украине перед контрнаступлением. Это объясняет увеличение частоты воздушных атак для истощения запасов украинских ракет.

Несмотря на такие усилия России, западные лидеры, привыкшие к угрозам Путина, кажутся непоколебимыми, по крайней мере, пока. Однако, по мнению Кемпа, Запад должен занять еще более решительную позицию по поддержке Украины.

Это включает активизацию усилий по перехвату поставок беспилотников из Ирана, введение более жестких экономических санкций против Тегерана и создание трибунала для рассмотрения дел о пособничестве и подстрекательстве к российским военным преступлениям.

Напомним, Иран за последний год намного увеличил поставки оружия в Россию через Балтийское море. И, похоже, санкции Запада мало что могут с этим поделать.