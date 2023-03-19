Путін розповів, чому рф не розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2014 році

Російський диктатор володимир путін

Президент росії володимир путін заявив, що вони були не готові розпочати повномасштабне вторгнення в Україну раніше. За його словами, у 2014 році в рф не було гіперзвукової зброї.

Про це він сказав російським журналістам.

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Пропагандисти запитали у російського диктатора, чому "спеціальна військова операція" не розпочалася раніше.

"У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Є й інші системи сучасні, а в 14-му році нічого подібного не було", — заявив путін.

За його словами, ситуація у російській економіці також не дозволяла розпочати повномасштабну війну проти України раніше.

Путін додав, що він сподівається, що війну на Донбасі "вдасться припинити мирними засобами".

Нагадаємо, у кремлі стверджують, що президент рф володимир путін здійснив поїздку до захопленого Маріуполя, де "оглянув низку об’єктів міста та поспілкувався із місцевими жителями". Після цього він "дасть доручення розібратися з проблемами, про які розповіли йому жителі міста".

Також ми писали, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що країна виконає ордер на арешт президента росії володимира путіна, якщо він приїде до ФРН.

Додамо, настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт володимира путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.