Путин рассказал, почему рф не начала полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году

Российский диктатор владимир путин

Президент россии владимир путин заявил, что они были не готовы начать полномасштабное вторжение в Украину раньше. По его словам, в 2014 году в рф не было гиперзвукового оружия.

Об этом он сказал российским журналистам.

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Пропагандисты спросили у российского диктатора, почему "специальная военная операция" не началась раньше.

"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", — заявил путин.

По его словам, ситуация в российской экономике также не позволяла начать полномасштабную войну против Украины раньше.

Путин добавил, что он надеется, что войну на Донбассе "удастся прекратить мирными средствами".

Напомним, в кремле утверждают, что президент россии владимир путин совершил поездку в захваченный Мариуполь, где "осмотрел ряд объектов города и пообщался с местными жителями". После этого он "поручит разобраться с проблемами, о которых рассказали ему жители города".

Также мы писали, что министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что страна исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он приедет в ФРГ.

Добавим, настроения в кремле стали мрачнее после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест владимира путина. В россии уже начали искать ему преемника.