В ISW проаналізували, як путін пропагандує усиновлення українських дітей

Президент рф з російською дитячою омбудсменкою

Кремль підтвердив, що причетний до депортації українських дітей. Окрім того, путін своєю зустріччю з дитячою омбудсменкою довів, що він активно пропагандує ідею усиновлення незаконно вивезених дітей до рф.

Про це йдеться у матеріалі американського Інституту вивчення війни.

Як рф пропагандує усиновлення українських дітей

Аналітики ISW зазначають, що вчора, 16 лютого, коли путін зустрівся з уповноваженою рф з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, він підтвердив, що кремль безпосередньо причетний до сприяння депортації та усиновленню українських дітей у російські родини.

Під час зустрічі зі Львовою-Бєловою путін заявив, що зараз в рф зростає кількість заяв на усиновлення дітей з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Своєю чергою, Львова-Бєлова розповіла, що сама усиновила дитину з Маріуполя.

"Ця зустріч також заслуговує на увагу, оскільки вона свідчить про те, що путін сам наглядає та спрямовує зусилля щодо сприяння програмам депортації та усиновлення, які, як ISW продовжує оцінювати, можуть становити порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", — зазначають аналітики.

Таким чином президент росії хоче нав'язати суспільству наратив, що росія "піклується" про дітей України і виправдати примусову депортацію "вимушеними мірами задля порятунку".

Нагадаємо, напередодні у Луганській ОВА повідомляли, що окупанти почали тероризувати місцевих дітей. Загарбники ходять з перевірками та обшуками по оселях тих дітей, які не відвідують школи з російською програмою. За навчання онлайн в українських школах такі сім’ї штрафують.