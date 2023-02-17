В ISW проанализировали, как путин пропагандирует усыновление украинских детей

Путин способствует программе депортации и усыновления украинских детей россиянами – ISW
Кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в рф.
Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.
-
Американские медики проверили состояние здоровья Байдена: может ли он исполнять обязанности президента
-
Военные базы рф в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, — Нуланд
-
Банки снизили валютный курс: сколько сейчас стоят доллар и евро
-
Почти 142 тысячи ликвидированных окупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
-
Морской лед вокруг Антарктиды продолжает таять: площадь наименьшая за все время наблюдений
-
Очередной пожар в рф: в Магадане горит склад с грузовой техникой
-
Поражение "Днепра-1" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций
-
Облачно, но тепло: какой будет погода в Одессе и области сегодня
-
Присутствие вагнеровцев в Африке растет
-
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине, – Генштаб ВСУ
Как рф пропагандирует усыновление украинских детей
Аналитики ISW отмечают, что вчера, 16 февраля, когда путин встретился с уполномоченной рф по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, он подтвердил, что кремль непосредственно причастен к содействию депортации и усыновлению украинских детей в российские семьи.
Во время встречи со Львовой-Беловой путин заявил, что сейчас в россии растет количество заявлений на усыновление детей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь Львова-Белова рассказала, что сама усыновила ребенка из Мариуполя.
"Эта встреча также заслуживает внимания, поскольку она свидетельствует о том, что путин сам присматривает и направляет усилия по содействию программам депортации и усыновления, которые, как ISW продолжает оценивать, могут представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него", — отмечают аналитики.
Таким образом, президент рф хочет навязать обществу нарратив, что россия "заботится" о детях Украины и оправдать принудительную депортацию "вынужденными мерами ради спасения".
Напомним, накануне в Луганской ОВА сообщали, что оккупанты начали терроризировать местных детей. Захватчики ходят с проверками и обысками по домам тех детей, которые не посещают школы с российской программой. За обучение онлайн в украинских школах такие семьи штрафуют.