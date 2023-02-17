В ISW проанализировали, как путин пропагандирует усыновление украинских детей

Президент рф с российской детской омбудсменкой

Кремль подтвердил, что причастен к депортации украинских детей. Кроме того, путин своей встречей с детской омбудсменкой доказал, что он активно пропагандирует идею усыновления незаконно вывезенных детей в рф.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

Как рф пропагандирует усыновление украинских детей

Аналитики ISW отмечают, что вчера, 16 февраля, когда путин встретился с уполномоченной рф по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, он подтвердил, что кремль непосредственно причастен к содействию депортации и усыновлению украинских детей в российские семьи.

Во время встречи со Львовой-Беловой путин заявил, что сейчас в россии растет количество заявлений на усыновление детей из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В свою очередь Львова-Белова рассказала, что сама усыновила ребенка из Мариуполя.

"Эта встреча также заслуживает внимания, поскольку она свидетельствует о том, что путин сам присматривает и направляет усилия по содействию программам депортации и усыновления, которые, как ISW продолжает оценивать, могут представлять нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него", — отмечают аналитики.

Таким образом, президент рф хочет навязать обществу нарратив, что россия "заботится" о детях Украины и оправдать принудительную депортацию "вынужденными мерами ради спасения".

Напомним, накануне в Луганской ОВА сообщали, что оккупанты начали терроризировать местных детей. Захватчики ходят с проверками и обысками по домам тех детей, которые не посещают школы с российской программой. За обучение онлайн в украинских школах такие семьи штрафуют.