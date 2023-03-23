путін цілеспрямовано затягує війну в Україні, — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку про те, що президент рф володимир путін планує нову війну в Україні, і тому західним союзникам України необхідно готуватися до затяжного конфлікту. Він зазначив, що бої навколо Бахмута показують, що росія готова зазнати великих втрат у житті своїх солдатів заради мінімальної вигоди.

Про це Столтенберг розповів в інтерв'ю The Guardian.

За словами генсека Альянсу, росія збільшує своє військово-промислове виробництво та звертається до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, для отримання більшої кількості зброї.

У зв'язку з цим Столтенберг закликав Захід готуватися до тривалого конфлікту в Україні та підтримувати країну протягом тривалого часу, надаючи їй зброю, боєприпаси та запчастини.

Загалом генсек НАТО висловлює побоювання щодо можливої нової війни в Україні, яка може призвести до серйозних наслідків для всього регіону. Він закликає країни Заходу бути готовими до тривалого конфлікту та надавати Україні необхідну підтримку протягом тривалого часу.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Китай про можливість надання росії летальної допомоги у веденні конфлікту в Україні. Він заявив, що мають ознаки того, що росія звернулася до Китаю з цим проханням.

Водночас він не побачив жодних доказів того, що Китай вже надав росії летальну зброю. Столтенберг вважає, що така співпраця означатиме підтримку незаконної війни й несумісна з інтересами міжнародної спільноти.