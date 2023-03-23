путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что президент рф владимир путин планирует новую войну в Украине, и поэтому западным союзникам Украины необходимо готовиться к затяжному конфликту. Он отметил, что бои вокруг Бахмута показывают, что рф готова понести большие потери в жизнях своих солдат ради минимальной выгоды.

Об этом Столтенберг рассказал в интервью The Guardian.

По словам генсека Альянса, россия увеличивает свое военно-промышленное производство и обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, для получения большего количества оружия.

В связи с этим Столтенберг призвал Запад готовиться к продолжительному конфликту в Украине и поддерживать страну в течение длительного времени, предоставляя ей оружие, боеприпасы и запчасти.

В целом, генсек НАТО выражает опасения относительно возможной новой войны в Украине, которая может привести к серьезным последствиям для всей региона. Он призывает страны Запада быть готовыми к долгому конфликту и предоставлять Украине необходимую поддержку в течение продолжительного времени.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления россии летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что у них есть признаки того, что россия обратилась к Китаю с этой просьбой.

В то же время он не увидел никаких доказательств того, что Китай уже предоставил рф летальное оружие. Столтенберг считает, что такое сотрудничество будет означать поддержку незаконной войны и несовместимо с интересами международного сообщества.