путин целенаправленно затягивает войну в Украине, — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что президент рф владимир путин планирует новую войну в Украине, и поэтому западным союзникам Украины необходимо готовиться к затяжному конфликту. Он отметил, что бои вокруг Бахмута показывают, что рф готова понести большие потери в жизнях своих солдат ради минимальной выгоды.
Об этом Столтенберг рассказал в интервью The Guardian.
-
Стало известно, куда делась россиянка, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма"
-
СБУ сообщила о подозрении российскому куратору оккупированной Херсонской области
-
Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста
-
Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих
-
Во Львов в конце апреля приедут ведущие нейрохирурги из США
-
Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55
-
Генерал Сырский намекнул на контрнаступление ВСУ в Бахмуте
-
Смогут ли мужчины-артисты выехать за границу: Минкульт ужесточил требования
-
Во время визита в Китай премьер Испании обсудит Украину
-
В Крыму мужчине запретили писать в интернет за правду о том, кто "восемь лет бомбил Донбасс"
По словам генсека Альянса, россия увеличивает свое военно-промышленное производство и обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, для получения большего количества оружия.
В связи с этим Столтенберг призвал Запад готовиться к продолжительному конфликту в Украине и поддерживать страну в течение длительного времени, предоставляя ей оружие, боеприпасы и запчасти.
В целом, генсек НАТО выражает опасения относительно возможной новой войны в Украине, которая может привести к серьезным последствиям для всей региона. Он призывает страны Запада быть готовыми к долгому конфликту и предоставлять Украине необходимую поддержку в течение продолжительного времени.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления россии летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что у них есть признаки того, что россия обратилась к Китаю с этой просьбой.
В то же время он не увидел никаких доказательств того, что Китай уже предоставил рф летальное оружие. Столтенберг считает, что такое сотрудничество будет означать поддержку незаконной войны и несовместимо с интересами международного сообщества.