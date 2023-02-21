Путін заявив, що мешканці українських регіонів самі хотіли в росію

Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні
Володимир путін, виступаючи перед російським парламентом, заявив, що в анексії українських регіонів винні самі мешканці цих областей. Бо це нібито вони самі проголосували за "приєднання до росії".
Про це російський диктатор володимир путін заявив у своєму традиційнлому щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації.
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Про що говорив путін
Темою щорічного виступу російського президента володимира путіна перед представниками федерального парламенту стала війна, яку росія уже рік веде на території України.
Зокрема, кремлівський диктатор згадав про анексію чотирьох українських регіонів.
Самі винні
Путін наголосив, що у війні та наступній анексії українських областей, мовляв, винні самі мешканці цих регіонів.
"Ви самі вирішили, проголосувавши на референдумі, стати частиною росії", — заявив хазяїн кремля.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни кілька днів тому прогнозував, що володимир путін, скоріш за все, буде знову говорити саме про анексовані українські регіони. Зокрема, про Донецьку і Луганську область.
Фото: скріншот