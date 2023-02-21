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Путин в обращении к парламенту заявил, что жители оккупированных регионов Украины сами виноваты в войне

21 февраля 2023 11:43
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Путин заявил, что жители украинских регионов сами хотели в россию
Президент россии напомнил жителям украинских регионов, что они "сами решили" стать частью страны-агрессора
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Владимир путин, выступая перед российским парламентом, заявил, что в аннексии украинских регионов виноваты сами жители этих областей. Потому что это якобы они сами проголосовали за "присоединение к россии".

Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.

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Темой ежегодного выступления российского президента владимира путина перед представителями федерального парламента стала война, которую россия уже год ведет на территории Украины.

В частности, кремлевский диктатор упомянул об аннексии четырех украинских регионов.

Сами виноваты

Путин подчеркнул, что в войне и последующей аннексии украинских областей, мол, виноваты сами жители этих регионов.

"Вы сами решили, проголосовав на референдуме, стать частью россии", — заявил хозяин кремля.

Напомним, Институт изучения войны несколько дней назад прогнозировал, что владимир путин, скорее всего, будет снова говорить именно об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.

Фото: скриншот

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