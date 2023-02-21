Путин заявил, что жители украинских регионов сами хотели в россию

Путин в обращении к парламенту заявил, что жители оккупированных регионов Украины сами виноваты в войне
Владимир путин, выступая перед российским парламентом, заявил, что в аннексии украинских регионов виноваты сами жители этих областей. Потому что это якобы они сами проголосовали за "присоединение к россии".
Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.
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О чем говорил путин
Темой ежегодного выступления российского президента владимира путина перед представителями федерального парламента стала война, которую россия уже год ведет на территории Украины.
В частности, кремлевский диктатор упомянул об аннексии четырех украинских регионов.
Сами виноваты
Путин подчеркнул, что в войне и последующей аннексии украинских областей, мол, виноваты сами жители этих регионов.
"Вы сами решили, проголосовав на референдуме, стать частью россии", — заявил хозяин кремля.
Напомним, Институт изучения войны несколько дней назад прогнозировал, что владимир путин, скорее всего, будет снова говорить именно об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.
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