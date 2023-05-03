Путін уже пояснив ЗМІ, як "відмазуватися" після успішного контрнаступу ЗСУ, — ISW

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль наказав підконтрольним російським ЗМІ не применшувати готовність України до контрнаступу. Таким чином, очікуючи перемог ЗСУ, Путін хоче приготувати своє суспільство до поразки, пом’якшивши деморалізацію населення.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Інструкції для ЗМІ

Аналітики ISW нагадали опубліковану російським опозиційним виданням "Медуза" інструкцію, яку Кремль нібито розіслав підконтрольним ЗМІ із поясненням, як коментувати майбутній український контрнаступ.

В інструкції йдеться про те, що не треба применшувати готовність Збройних сил України до контрнаступу, а необхідно трактувати саму його можливість як даність.

Також Кремль наказав пресі наголошувати на допомозі Заходу українській армії.

Навіщо це Путіну

Експерти Інституту припускають, що Володимир Путін готується — якщо не очікує — успішного контрнаступу Сил оборони України.

Тому Кремль намагається якимось чином пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив ЗМІ, що у США знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ.