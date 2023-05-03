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Путін уже пояснив ЗМІ, як "відмазуватися" після успішного контрнаступу ЗСУ, — ISW

3 травня 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Путін уже пояснив ЗМІ, як "відмазуватися" після успішного контрнаступу ЗСУ, — ISW
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кремль наказав підконтрольним російським ЗМІ не применшувати готовність України до контрнаступу. Таким чином, очікуючи перемог ЗСУ, Путін хоче приготувати своє суспільство до поразки, пом’якшивши деморалізацію населення.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Інструкції для ЗМІ

Аналітики ISW нагадали опубліковану російським опозиційним виданням "Медуза" інструкцію, яку Кремль нібито розіслав підконтрольним ЗМІ із поясненням, як коментувати майбутній український контрнаступ.

В інструкції йдеться про те, що не треба применшувати готовність Збройних сил України до контрнаступу, а необхідно трактувати саму його можливість як даність.

Також Кремль наказав пресі наголошувати на допомозі Заходу українській армії.

Навіщо це Путіну

Експерти Інституту припускають, що Володимир Путін готується — якщо не очікує — успішного контрнаступу Сил оборони України.

Тому Кремль намагається якимось чином пом’якшити деморалізацію в російському інформаційному просторі.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив ЗМІ, що у США знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ.

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