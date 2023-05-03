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Путин уже объяснил СМИ, как "отмазываться" после успешного контрнаступления ВСУ, — ISW

3 мая 2023 07:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Путин уже объяснил СМИ, как "отмазываться" после успешного контрнаступления ВСУ, — ISW
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кремль приказал подконтрольным российским СМИ не умалять готовность Украины к контрнаступлению. Таким образом, ожидая побед ВСУ, Путин хочет приготовить свое общество к поражению, смягчив деморализацию населения.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Инструкции для СМИ

Аналитики ISW напомнили опубликованную российским оппозиционным изданием "Медуза" инструкцию, которую Кремль якобы разослал подконтрольным СМИ с объяснением, как комментировать будущее украинское контрнаступление.

В инструкции говорится, что не нужно преуменьшать готовность Вооруженных сил Украины к контрнаступлению, а необходимо трактовать саму его возможность как данность.

Также Кремль приказал прессе подчеркивать помощь Запада украинской армии.

Зачем это Путину

Эксперты Института предполагают, что Владимир Путин готовится, если не ожидает, успешного контрнаступления Сил обороны Украины.

Поэтому Кремль пытается как-то смягчить деморализацию в российском информационном пространстве.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил СМИ, что в США знают, когда именно начнется украинское контрнаступление.

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