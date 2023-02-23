Путін все ще хоче захопити Київ, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що через рік з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський лідер володимир путін досі не перестає мріяти про окупацію Києва. Він також підкреслив, що місія росії пов'язана не тільки з Києвом, а з усією Україною.

Про це український лідер заявив в інтерв'ю ВВС.

Захоплення Києва

За словами Зеленського, метою путіна є захоплення незалежності та суверенітету України, що робить Київ усе ще вразливим.

Зеленський також зазначив, що якщо росія не зможе захопити Київ, вона не зможе захопити й всю Україну. Водночас він попередив, що Україна все ще залишається під загрозою і готується до можливої агресії з боку рф.

Раніше Президент України заявив, що російський лідер не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Він також зазначив, що російські війська вже не такі сильні, як були рік тому. Однак він не вважає, що загроза агресії з боку росії повністю відсутня.

Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою, і Україна продовжує боротися за свою незалежність та суверенітет. Разом з тим, міжнародне товариство продовжує надавати підтримку Україні, включаючи економічну та фінансову допомогу, а також військову допомогу, таку як постачання зброї та техніки. Україна також продовжує зміцнювати свої оборонні можливості та підтримувати контакти з іншими країнами у рамках зміцнення своїх оборонних позицій.

Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.