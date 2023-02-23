Путін все ще хоче захопити Київ, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що через рік з початку повномасштабного вторгнення в Україну російський лідер володимир путін досі не перестає мріяти про окупацію Києва. Він також підкреслив, що місія росії пов'язана не тільки з Києвом, а з усією Україною.
Про це український лідер заявив в інтерв'ю ВВС.
-
У Парижі Ейфелеву вежу підсвітили кольорами українського прапора
-
Били з мінометів та артилерії: окупанти впродовж дня обстріляли п'ять громад Сумщини
-
Домашня автоматизація: крок до гендерної рівності чи загроза приватності
-
Генасамблея ООН ухвалила, запропоновану Україною, резолюцію до роковин російського вторгнення
-
У США розповіли, скільки часу знадобиться для того, щоб доставити в Україну танки Abrams
-
Які продукти слід виключити з раціону після 30 років: порада експерта
-
Як прокачати браузер за допомогою ChatGPT: ТОП три корисних розширень
-
Зеленський зустрівся із делегацією глобальної парламентської мережі "Об’єднані для України"
-
Україна — частина європейської родини: у Єврораді виступили із заявою до річниці початку вторгнення
-
Байден завтра оголосить про санкції проти рф: деталі
Захоплення Києва
За словами Зеленського, метою путіна є захоплення незалежності та суверенітету України, що робить Київ усе ще вразливим.
Зеленський також зазначив, що якщо росія не зможе захопити Київ, вона не зможе захопити й всю Україну. Водночас він попередив, що Україна все ще залишається під загрозою і готується до можливої агресії з боку рф.
Раніше Президент України заявив, що російський лідер не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Він також зазначив, що російські війська вже не такі сильні, як були рік тому. Однак він не вважає, що загроза агресії з боку росії повністю відсутня.
Ситуація в Україні продовжує залишатися напруженою, і Україна продовжує боротися за свою незалежність та суверенітет. Разом з тим, міжнародне товариство продовжує надавати підтримку Україні, включаючи економічну та фінансову допомогу, а також військову допомогу, таку як постачання зброї та техніки. Україна також продовжує зміцнювати свої оборонні можливості та підтримувати контакти з іншими країнами у рамках зміцнення своїх оборонних позицій.
Нагадаємо, що у четвер, 23 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією глобальної парламентської мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до складу якої увійшли представники парламентів 13 європейських країн та Європарламенту.