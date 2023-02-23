Путин все еще хочет захватить Киев, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что спустя год с начала полномасштабного вторжения в Украину российский лидер владимир путин до сих пор не перестает мечтать об оккупации Киева. Он также подчеркнул, что миссия рф связана не только с Киевом, а с всей Украиной.

Об этом украинский лидер заявил в интервью BBC.

Захват Киева

По словам Зеленского, целью путина является захват независимости и суверенитета Украины, что делает Киев все еще уязвимым.

Зеленский также отметил, что если россия не сможет захватить Киев, то она не сможет захватить и всю Украину. В то же время, он предупредил о том, что Украина все еще остается под угрозой и готовится к возможной агрессии со стороны россии.

Ранее, Президент Украины заявил, что российский лидер не готов к нападению на Украину с территории Беларуси. Он также отметил, что российские войска уже не так сильны, как были год назад. Однако, он не считает, что угроза агрессии со стороны россии полностью отсутствует.

Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной, и Украина продолжает бороться за свою независимость и суверенитет. Вместе с тем, международное сообщество продолжает оказывать поддержку Украине, включая экономическую и финансовую помощь, а также военную помощь, такую как поставки оружия и техники. Украина также продолжает укреплять свои оборонные возможности и поддерживать контакты с другими странами в рамках укрепления своих оборонных позиций.

Напомним, что в четверг, 23 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией глобальной парламентской сети "Объединенные для Украины" (United for Ukraine), в состав которой вошли представители парламентов 13 европейских стран и Европарламента.