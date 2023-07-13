"Путін вже програв": Байден заявив, що війна в Україні не триватиме роками

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що війна в Україні не може тривати роками. За його словами, російський диктатор Путін "вже програв".

Про це заявив лідер Штатів на прес-конференції в Гельсінкі 13 липня, передає видання Bloomberg.

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"Путін вже програв війну"

За словами Байдена, війна в Україні не зможе тривати роками через те, що у РФ рано чи пізно закінчаться ресурси. До того ж країна має великі економічні та політичні втрати.

"Я думаю, що будуть обставини, коли врешті-решт президент Путін вирішить, що продовжувати цю війну не в інтересах Росії — в економічному, політичному чи іншому плані, але я не можу точно передбачити, як це станеться. Путін вже програв війну. У Путіна справжня проблема", — сказав Байден.

Нагадаємо, що у рамках саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Зокрема, лідери обговорили подальшу довгострокову оборонну співпрацю.

Також на саміті НАТО Байден провів конференцію. На виступі він, зокрема, зробив акцент на тому, що Україна скоро стане 32 членом НАТО.