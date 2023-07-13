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"Путин уже проиграл": Байден заявил, что война в Украине не будет длиться годами

13 июля 2023 21:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Путин уже проиграл": Байден заявил, что война в Украине не будет длиться годами
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент США Джо Байден заявил, что война в Украине не может длиться годами. По его словам, российский диктатор Путин "уже проиграл".

Об этом заявил лидер Штатов на пресс-конференции в Хельсинки 13 июля, передает издание Bloomberg.

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"Путин уже проиграл войну"

По словам Байдена, война в Украине не сможет продолжаться годами из-за того, что у РФ рано или поздно закончатся ресурсы. К тому же у страны большие экономические и политические потери.

"Я думаю, что будут обстоятельства, когда, в конце концов, президент Путин решит, что продолжать эту войну не в интересах России — в экономическом, политическом или ином плане, но я не могу точно предсказать, как это произойдет. Путин уже проиграл войну. Путина настоящая проблема", — сказал Байден.

Напомним, что в рамках саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. В частности, лидеры обсудили дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество.

Также на саммите НАТО Байден провел конференцию. На выступлении он, в частности, сделал акцент на том, что Украина скоро станет 32-м членом НАТО.

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