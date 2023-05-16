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Путін заборонив посадовцям йти у відставку під час війни

16 травня 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін заборонив посадовцям йти у відставку під час війни
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кремль ухвалив рішення заборонити високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Таке рішення, ймовірно, було ухвалено з метою забезпечення стабільності в органах внутрішньої безпеки, державних структурах та військовому командуванні Росії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

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Про що йдеться у звіті

У повідомленні йдеться, що Кремль загрожує кримінальними переслідуваннями та судовим переслідуванням держслужбовцям в органах безпеки та державних структурах, якщо вони намагатимуться ігнорувати заборону. Введення такої заборони пов'язане з тим, що багато чиновників хочуть зберегти свої посади після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ця заборона може бути схильна до винятків, оскільки її неформальний і незаконний характер допускає певні гнучкості. Ймовірно, Кремль намагається запобігти відставкам російських чиновників на знак протесту, щоб просувати власні інтереси та цілі.

Раніше ISW повідомляв про те, що колишній командувач Центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-десантними військами Росії генерал-полковник Михайло Теплинський, ймовірно, подали у відставку у зв'язку з гострою громадською критикою та на знак протесту проти умов на фронті відповідно.

Нагадаємо, що виявлена нещодавно схованка із секретними розвідувальними документами свідчить про глибоку суперечку всередині російського уряду щодо підрахунку вбитих і поранених у війні в Україні. Додаткові документи, не включені до раніше опублікованого набору, вказують на ворожнечу між урядом і внутрішньою розвідувальною службою Росії, яку звинувачують у прихованні масштабів втрат.

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