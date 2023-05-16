Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Путин запретил чиновникам уходить в отставку во время войны arrow

Путин запретил чиновникам уходить в отставку во время войны

16 мая 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин запретил чиновникам уходить в отставку во время войны
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кремль принял решение запретить высокопоставленным чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России. 

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Читайте также:

О чем говорится в отчете

В сообщении говорится, что Кремль угрожает уголовными преследованиями и судебным преследованием госслужащим в органах безопасности и государственных структурах, если они попытаются игнорировать запрет. Введение такого запрета связано с тем, что многие чиновники хотят сохранить свои посты после полномасштабного вторжения России в Украину. 

Данный запрет может быть подвержен исключениям, поскольку его неформальный и незаконный характер допускает определенные гибкости. Вероятно, Кремль пытается предотвратить отставки российских чиновников в знак протеста, чтобы продвигать собственные интересы и цели. 

Ранее ISW сообщал о том, что бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, предположительно, подали в отставку в связи с острой общественной критикой и в знак протеста против условий на фронте соответственно. 

Напомним, что обнаруженный недавно тайник с секретными разведывательными документами свидетельствует о глубокой распре внутри российского правительства по вопросу подсчета убитых и раненых в войне на Украине. Дополнительные документы, не включенные в ранее опубликованный набор, указывают на вражду между правительством и внутренней разведывательной службой России, которую обвиняют в сокрытии масштабов потерь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас