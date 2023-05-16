Путин запретил чиновникам уходить в отставку во время войны

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремль принял решение запретить высокопоставленным чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Такое решение, вероятно, было принято в целях обеспечения стабильности в органах внутренней безопасности, государственных структурах и военном командовании России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

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В сообщении говорится, что Кремль угрожает уголовными преследованиями и судебным преследованием госслужащим в органах безопасности и государственных структурах, если они попытаются игнорировать запрет. Введение такого запрета связано с тем, что многие чиновники хотят сохранить свои посты после полномасштабного вторжения России в Украину.

Данный запрет может быть подвержен исключениям, поскольку его неформальный и незаконный характер допускает определенные гибкости. Вероятно, Кремль пытается предотвратить отставки российских чиновников в знак протеста, чтобы продвигать собственные интересы и цели.

Ранее ISW сообщал о том, что бывший командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский, предположительно, подали в отставку в связи с острой общественной критикой и в знак протеста против условий на фронте соответственно.

Напомним, что обнаруженный недавно тайник с секретными разведывательными документами свидетельствует о глубокой распре внутри российского правительства по вопросу подсчета убитых и раненых в войне на Украине. Дополнительные документы, не включенные в ранее опубликованный набор, указывают на вражду между правительством и внутренней разведывательной службой России, которую обвиняют в сокрытии масштабов потерь.