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Путін заявив, що Україна вдарила по Каховській ГЕС за допомогою Himars

13 червня 2023 17:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Путін заявив, що Україна вдарила по Каховській ГЕС за допомогою Himars
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Президент РФ Володимир Путін сьогодні, 13 червня, зробив різку заяву. Російській диктатор заявив, що Каховську ГЕС знищили українці за допомогою Himars.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Кремлівський диктатор заявив, що російська сторона не зацікавлена в підриві Каховської ГЕС. Також Путін зазначив, що це уповільнило процес контрнаступу ЗСУ.

"Ви, знаєте, я ось не буду зараз говорити речі, в яких я не впевнений. За великим рахунком, ми не фіксували великих вибухів, але справа ось в чому. Вони (ЗСУ — Ред.) цілеспрямовано Хімарсами били неодноразово Каховську ГЕС. Ось у чому справа. Можливо, була в них закладка якась, може вони в черговий раз чимось додали незначним і пішло. Ми в цьому точно не зацікавлені, бо це тяжкі наслідки для тих територій, які ми контролюємо. І, на жаль, це зірвало контрнаступ ЗСУ — краще б вони там наступали", — сказав Путін.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що вода з Нової Каховки вже відійшла, люди поступово повертаються до своїх домівок. Тим часом російські окупанти все ще не пускають людей перевірити прибережну зону, де розташований Палац культури, адміністративні будівлі та горезвісний зоопарк.

Додамо, підрив Каховської ГЕС — це катастрофа не лише для України, але й всього світу. В ООН зазначають, що це вплине на глобальну продовольчу безпеку, призведе до підвищення цін та проблем з водою. 

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