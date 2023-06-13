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Путин заявил, что Украина ударила по Каховской ГЭС с помощью Himars

13 июня 2023 17:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Путин заявил, что Украина ударила по Каховской ГЭС с помощью Himars
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 13 июня, сделал резкое заявление. Российский диктатор заявил, что Каховскую ГЭС уничтожили украинцы с помощью Himars.

Об этом сообщают росСМИ

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Кремлевский диктатор заявил, что российская сторона не заинтересована в подрыве Каховской ГЭС. Также Путин отметил, что это замедлило процесс контрнаступления ВСУ.

"Вы, знаете, я вот не буду сейчас говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету, мы не фиксировали больших взрывов, но дело вот в чем. Они (ВСУ — Ред.) целенаправленно Химарсами били неоднократно Каховскую ГЭС. Возможно, была в них закладка какая-то, может, они в очередной раз чем-то добавили незначительным и пошло. Мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем. И, к сожалению, это сорвало контрнаступление ВСУ — лучше б они там наступали", — сказал Путин.

 

Напомним, ранее мы писали, что вода из Новой Каховки уже отошла, люди постепенно возвращаются в свои дома. Тем временем российские оккупанты все еще не пускают людей проверить прибрежную зону, где расположен Дворец культуры, административные здания и пресловутый зоопарк.

Добавим, подрыв Каховской ГЭС — катастрофа не только для Украины, но и всего мира. В ООН отмечают, что это окажет влияние на глобальную продовольственную безопасность, приведет к повышению цен и проблем с водой.

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