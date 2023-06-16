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Путін зробив цинічну заяву щодо обстрілів та прибрехав про ЗРК Patriot

16 червня 2023 19:44
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Козюк Тетяна
редактор
Путін зробив цинічну заяву щодо обстрілів та прибрехав про ЗРК Patriot
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито атаками на Бєлгородську республіку та Кремль провокує РФ до більш серйозних та потужних дій у відповідь. Тому пригрозив "натиснути червоні кнопки". 

Про це повідомляють росЗМІ

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Що сказав Путін

"Все, про що ви сказали, це спроба спровокувати нас до відповідних, більш серйозних та потужних дій. Спроба нанести шкоду Кремлю, резиденції президента Російської Федерації, атаки на Бєлгородську область, сусідні регіони Росії  — це все спроба спровокувати нас до дій у відповідь", — сказав Путін. 

Російський диктатор також прибрехав, що російська армія нібито знищила 5 комплексів ЗРК Patriot під Києвом. 

"От якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, то що нам вартує знищити будь-яку будівлю в центрі Києва? Нема таких обмежень. Ми не робимо цього з низки міркувань", — заявив диктатор. 

І цинічно додав, що росіяни працюють виключно по військових цілях в Україні. Вони нібито успішно знищують склади зі зброєю та найманців. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін разом зі своїм турецьким колегою домовився про зустріч у Туреччині. Зазначається, що саміт має відбутись "незабаром".

Додамо, що вже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". На днях, 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію. До африканської делегації ввійдуть президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та прем'єр Єгипту.

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