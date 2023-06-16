Путін зробив цинічну заяву щодо обстрілів та прибрехав про ЗРК Patriot

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна нібито атаками на Бєлгородську республіку та Кремль провокує РФ до більш серйозних та потужних дій у відповідь. Тому пригрозив "натиснути червоні кнопки".

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Все, про що ви сказали, це спроба спровокувати нас до відповідних, більш серйозних та потужних дій. Спроба нанести шкоду Кремлю, резиденції президента Російської Федерації, атаки на Бєлгородську область, сусідні регіони Росії — це все спроба спровокувати нас до дій у відповідь", — сказав Путін.

Російський диктатор також прибрехав, що російська армія нібито знищила 5 комплексів ЗРК Patriot під Києвом.

"От якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, то що нам вартує знищити будь-яку будівлю в центрі Києва? Нема таких обмежень. Ми не робимо цього з низки міркувань", — заявив диктатор.

І цинічно додав, що росіяни працюють виключно по військових цілях в Україні. Вони нібито успішно знищують склади зі зброєю та найманців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський президент Володимир Путін разом зі своїм турецьким колегою домовився про зустріч у Туреччині. Зазначається, що саміт має відбутись "незабаром".

Додамо, що вже в цю суботу президент РФ Володимир Путін готується зустрічати делегацію семи країн Африки для обговорення "мирного врегулювання конфлікту в Україні". На днях, 14 червня, стало відомо, президенти яких країни будуть присутні та хто очолить делегацію. До африканської делегації ввійдуть президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, Уганди, Республіки Конго та прем'єр Єгипту.